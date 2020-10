Premio Nobel per la Letteratura 2020: trionfa Louise Gluck

Il premio Nobel per la Letteratura 2020 è stato assegnato alla poetessa americana Louise Gluck, già vincitrice di un Pulitzer nel 1993.

La poetessa americana Louise Elisabeth Gluck ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2020, spiazzando un po’ i pronostici della vigilia. Molto conosciuta e apprezzata in Usa come docente di Yale, Gluck vinse già un Pulitzer nel 1993, e nel 2014 anche l’Italia contribuì alla sua assegnazione del National Book Award.

Premio Nobel Letteratura 2020 a Louise Gluck

L’Accademia svedese ha assegnato il Premio Nobel per la Letteratura 2020 alla poetessa americana Louise Elisabeth Gluck. Tra i toto-nomi della vigilia, la Gluck era tra quelle meno papabili, come d’altronde capita da qualche anno a questa parte.

A cause dell’emergenza covidla cerimonia si è tenuta in diretta streaming, ma il prossimo 10 dicembre (giorno dell’anniversario di morte di Alfred Nobel) il premio verrà consegnato personalmente alla vincitrice presso la Concert Hall di Stoccolma.

C’è una novità èper quanto riguarda il montepremi. L’Accademia di Svezia ha decio di aumentare il premio in denaro a 10 milioni di corone (circa 950 mila euro).

Chi è Louise Gluck?

La fresca vincitrice del Nobel è una poetessa di origine ungheresi, ma residente a Long Island, nonché docente a Yale. Louise Gluck è un’affermata e stimata poetessa, e già nel 1993 vinse un Pulitzer per la raccolta di poesie “The Wild Iris”.

Nel 2003 è stata insignita del titolo di poetessa laureata, mentre nel 2014 vinse il National Book Award.

C’è un po’ d’Italia nel suo successo. La raccolta di poesie con cui vinse il Pulitzer, infatti, venne tradotta da Massimo Bacigalupo per l’editore Giano. Non solo: un ‘altra raccolta dal titolo Averno (sul mito di Persefone) venne stampata a Napoli dalla libreria Dante & Descartes.