Professore non vuole indossare la mascherina: arrivano i carabinieri

Il professore non vuole indossare la mascherina a scuola costringendo il preside a chiamare i carabinieri che hanno sanzionato il docente.

Un professore di del Liceo Scientifico statale Vian di Bracciano, non vuole indossare la mascherina durante le lezioni e per questo il preside dell’istituto ha chiesto l’intervento dei carabinieri. L’episodio, avvenuto mercoledì 7 ottobre, avrebbe spinto il dirigente scolastico a chiamare le forze dell’ordine in quanto il docente, un 49enne di Roma, si sarebbe rifiutato categoricamente di mettere il dispositivo di sicurezza.

Il professore, nello specifico, circolava liberamente per i corridoi della scuola a volto scoperto attirando dunque su di se l’attenzione di studenti e personale che hanno informato il preside Danilo Vicca.

LEGGI ANCHE: Centocelle, genitori: “Bimbi in classe su cuscini portati da casa”

Professore non vuole indossare la mascherina a scuola

L’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di sanzionare il professore per la cifra di 280 euro in base a quanto stabilito dai dpcm anti – covid che impongo l’uso della mascherina sia all’aperto che al chiuso, specie se in una scuola.

Al momento non è chiaro il perchè del gesto del docente che fin qui non aveva mostrato nessun segnale di negazione nei confronti del virus e delle regole necessarie per impedirne la diffusione. La scuola, al momento, nel ruolo del preside Vacca, non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul tema.

Il Ministero dell’istruzione avrebbe invece già avviato un’istruttoria su quanto avvenuto nella scuola di Bracciano e ora dovrà valutare eventuali provvedimento nei confronti dell’insegnante no mask.