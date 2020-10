Roma, vigili con i no mask in manifestazione: ce ne saranno 200

A Roma vigili con i no mask in manifestazione sabato 10 ottobre 2020. Saranno 200 gli agenti che parteciperanno alla protesta sulle mascherine.

A Roma vigili con i no mask, con 200 agenti che scenderanno in piazza sabato 10 ottobre 2020. Nonostante siano incaricati di far rispettare le regole anti Covid, così come i colleghi militari e delle forze dell’ordine, i vigili urbani prenderanno parte alla protesta.

Roma, vigili no mask

Nella Capitale i no mask manifesteranno contro l’obbligo d’indossare la mascherina anche all’aperto. “Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale di Roma della Ugl Autonomie, aderiscono alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre in Piazza San Giovanni a Roma”, ha annunciato il sindacato.

La nota poi è stata firmata dal Coordinatore Romano Marco Milani ed il Segretario Provinciare Sergio Fabrizi.

Il sindacato dei vigili approva

Alla Marcia della Libertà ci saranno dunque circa 200 vigili assieme ai no mask. “Oggi, pur senza sottovalutare, né minimizzare la pericolosità di una forma influenzale particolarmente aggressiva”, dichiara il sindacato, “riteniamo però come la stessa non possa, né debba essere gestita con continue reiterate quotidiane rinunce ai diritti di libertà, della persona e dei lavoratori od, ancor peggio, con l’introduzione di nuove regole difficilmente comprensibili a suon di pesanti sanzioni”.

Non tutti aderiranno ma il numero è decisamente importante e il messaggio chiaro: le regole non si fanno rispettare introducendo restrizioni, pena l’emissione di salate multe ai trasgressori.