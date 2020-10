Desireè Quagliarella è morta ad Albanella mentre era in auto con il cognato: la giovane è stata travolta dal torrente esondato.

Desireè Quagliarella non è riuscita a salvarsi. La ventiseienne è morta, mentre si trovava nella sua auto, travolta dall’acqua a seguito dell’esondazione del torrente Malnome avvenuta mercoledì 7 ottobre in provincia di Salerno. Il suo corpo è stato rinvenuto fuori dalla vettura nelle ore successive.

Il cognato, che era alla guida, invece, è sopravvissuto.

La forza dell’acqua è stata fatale

L’ondata di maltempo che ha colpito la zona campana ha fatto sì che il torrente Malnome esondasse. L’acqua ha invaso la carreggiata, soprendendo Desireè, che si trovata in auto insieme al cognato. L’uomo è riuscito a salvarsi balzando fuori dalla vettura e aggrappandosi ad un albero, mentre per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La forza dell’acqua ha trascinato via la ventiseienne.

I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli, alla polizia locale, alla protezione civile e a diversi volontari, per ore hanno cercato la giovane, sperando potesse essere ancora viva, ma le operazioni di ricerca si sono concluse nella tarda serata di mercoledì 7 ottobre con il rinvenimento del corpo senza vita di Desireè.

“C’è stata un’invasione di acqua, il livello è salito tanto e in modo così rapido da andare al di sopra dei ponti.

Tutto il territorio è stato colpito da danni non indifferenti, diversi alberi sono stati abbattuti e alcuni costoni sono franati. È una tragedia immane“, ha commentato il sindaco di Albanella, Rosolino Bagini.