Sparatoria a Ponticelli fuori dal bar: ragazzo di 23 anni in gravi condizioni

Un ragazzo di 23 anni è rimasto gavement ferito nel corso di una sparatoria nel quartiere napoletano Ponticelli: ora è in prognosi riservata.

Paura a Napoli nel quartiere Ponticelli (periferia orientale della città) dove, nella serata di mercoledì 7 ottobre 2020, ha avuto luogo una sparatoria in cui è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni. Trasportato d’urgenza in ospedale, sarebbe in gravi condizioni.

Sparatoria a Ponticelli

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto il giovane si trovata in via Fratelli Grimm, all’esterno di un bar, quando all’improvviso lo hanno raggiunto alcuni colpi di pistola provenienti da un’auto. Coloro che hanno assistito all’agguato hanno subito chiamato i sanitari del 118 che, giunti tempestivamente sul posto, l’hanno trasportato d’urgenza al vicino Ospedale del Mare dove si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Qui i medici hanno sottoposto Rodolfo Cardone, questo il nome del ragazzo, ad un intervento chirurgico per la rimozione dei proiettili sparati da un fucile a canne mozze che lo hanno colpito alle spalle in diverse parti del corpo. Intanto sul luogo degli spari sono giunti anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

E soprattutto di rintracciare gli autori del delitto, fuggiti a bordo di un’auto.

Per il momento hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e cercato riscontri nelle telecamere di videosorveglianza, comprese quelle del bar fuori dal quale è avvenuta la sparatoria. Secondo quanto trapelato Cardone sarebbe noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga e furto.