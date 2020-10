Sub morto in immersione a Cagliari: malore durante battuta di pesca

Un sub 32enne è morto durante un'immersione nelle acque di Sarroch, in provincia di Cagliari. Fatale un malore occorso mentre pescava con un amico.

Tragedia nelle acque di Sarroch, in provincia di Cagliari, dove nella notte tra il 7 e l’8 ottobre un sub di 32 anni è morto durante un’immersione mentre era assieme a un amico 46enne di Selargius. Secondo la ricostruzione dell’episodio, Luca Taras avrebbe avuto un malore mentre era impegnato in una battuta di pesca, ma nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Cagliari, sub muore durante immersione

Sarebbe stato proprio il compagno di immersione ad allertare i soccorsi una volta giunto a riva assieme al 32enne ormai in fin di vita. Trascinando il corpo esanime di Luca Taras, il 46enne è infatti riuscito ad aggrapparsi a un pontile della raffineria Saras e a lanciare l’allarme.

Sul posto sono dunque immediatamente giunti i soccorritori del 118 e una motovedetta della Guardia Costiera, ma nonostante le tempestive manovre di rianimazione effettuate sul subacqueo purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato deceduto dopo pochi minuti.

Sgomenti gli amici e i familiari dell’uomo, ancora increduli da questa morte improvvisa che si è portata via come un fulmine a ciel sereno un uomo di soli 32 anni. Sui social sono decine i messaggi di commozione e dolore che sono stati scritti all’indomani della tragedia: “Non ci credo, non ci voglio credere”.