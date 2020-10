Coronavirus Piemonte: boom di casi, ma mancano i farmaci

Il coronavirus corre in Piemonte dove però mancano i farmaci necessari per combattere il virus: in tutta la Regione solo 100 dosi di Remdesivir.

In Piemonte tornano a salire i numeri del coronavirus e si cominciano purtroppo a vedere le prime falle del sistema sanitario. Nell Regione infatti, così come in realtà avviene in tutto l’Italia, mancano i farmaci. Nello specifico si fa riferimento al Remdesivir, un antivirale che si è fin qui dimostrato essere molto efficace quando l’infezione arriva ad un stadio pericoloso.

Stando a quanto dichiarato da La Stampa, al momento non ci sarebbero più di 100 dosi in tutto il Piemonte e si ci sarebbe anche una scarsa reperibilità del farmaco sul mercato internazionale. L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, si starebbe muoveno in tal senso.

Coronavirus, in Piemonte mancano i farmaci

Il basso numero di farmaci disponibili si scontra poi con i numeri dell’epidemia che, in Piemonte, sono tornati ad essere molto alti.

Nella sola giornata di ieri, 8 ottobre, sono stati 336 i nuovi contagi (di cui 219 al momento asintomaci) a fronte di 7468 tamponi effettuati. La crescita dei dati per fortuna non riguarda il numero delle ospedalizzazioni in terapia intensiva: 16 in Piemonte, cioè +1 rispetto alle 24 ore precedenti. Situazione dunque è ancora sotto controllo, ma che non può essere sottovalutata.

In tal senso gli ospedali e i medici stanno cercando di organizzarsi.

Il nosocomio Molinette di Torino ha riaperto un reparto covid da 22 posti, mentre il Dipartimento interaziendale Emergenze-Malattie Infettive (Dirmei), si è mosso contattando delle strutture private per aumentare i posti letto a disposizione di 20 unità. Stesso vale anche per il Mauriziano, il Rivoli e l’Oftalmico di Torino.