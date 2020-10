Dramma a Roma, donna al nono mese muore col bimbo: “Sintomi da Covid”

Una donna di Cesano al nono mese di gravidanza è morta in ospedale con sintomi da Covid-19: i medici non sono riusciti a salvare neanche il bimbo.

Una tragedia si è verificata martedì 6 ottobre all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Una donna di Cesano, frazione alle porte della Capitale, al nono mese di gravidanza, si è recata presso la struttura con sintomi febbrili. Per la trentasettenne mancavano soltanto dieci giorni al parto.

Una complicazione ha tuttavia portato al decesso sia della giovane che del bambino che portava in grembo. Le cause non sono ancora note, ma potrebbero essere legate al Covid-19.

La ricostruzione degli ultimi momenti

Ad allertare i soccorsi il marito della donna. La trentasettenne incinta, secondo la ricostruzione fatta a seguito di un’indagine preliminare, presentava “una sintomatologia caratterizzata da intenso dolore cervicale, vomito e vertigini“.

Il vomito, in base a quanto riportato dall’uomo nella telefonata con la centrale operativa, era inarrestabile.

All’arrivo dell’ambulanza la donna era cosciente, seppure in stato febbrile, per cui gli operatori sanitari avevano deciso, insieme alla famiglia, di condurla all’ospedale San Pietro, dove ella era stata seguita durante la gravidanza e dove avrebbe dovuto partorire. Nel corso del viaggio, tuttavia, la trentasettenne ha perso conoscienza, subendo un arresto cardio-respiratorio, per cui è stata portata all’ospedale più vicino, il Sant’Andrea.

La donna, al nono mese di gravidanza, è morta prima di arrivare nella struttura.

I medici dell’ospedale Sant’Andrea hanno praticato un cesareo d’urgenza per salvare il neonato, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare. L’azienda ospedaliera ha disposto l’esame autoptico per verificare le cause della morte. Non è da escludere che la trentasettenne avesse contratto il Covid-19.