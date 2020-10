Senza mascherina davanti a scuola: multe per alcuni studenti a Sassari

A Sassari i carabinieri hanno infilitto multe da 400 euro ad alcuni studenti trovati senza mascherina davanti a scuola.

La polizia di Sassari ha inflitto multe salate a 7 studenti che chiacchieravano senza mascherina davanti a scuola. Gli agenti hanno deciso di intensificare i controlli davanti agli edifici scolastici, in virtù della nuove disposizioni anticovid all’aperto. Sanzionat undici maggiorenni senza mascherina in un giardino pubblico.

Sassari, multe per 7 studenti davanti a scuola

I carabinieri di Sassari, infatti, da giorni hanno deciso di intensificare i controlli nei vari borghi e davanti afgli edifici pubblici. Dopo aver osservato un gruppetto che chiaccherava senza protezioni davanti a scuola hanno deciso di agire e infliggere sanzioni pesanti ai minorenni.

Va detto che davanti al liceo in questione altri gruppi nonostante le mascherine, non mantenevano lo giusto distanziamento sociale. Per questo motivo, gli agenti hanno optato solo per un richiamo verbale.

Senza mascherina in un giardinetto

Nella giornata di giovedì 8 ottobre, gli agenti di polizia hanno infilitto altre 11 multe ad alcuni giovani, questa volta maggiorenni che non indossavano la mascherina sulle panchine dei giardinetti pubblici della città.

La nuova ordinanza sull’obbligo delle mascherine anche all’aperto è stata presa alla lettera dalle forze dell’ordine, che da giorni in tutta Italia hanno aumentato i controlli nelle rispettive città.