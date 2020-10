Rieti, focolaio in una casa di riposo: 25 anziani positivi al Covid

Il coronavirus torna a fare paura nelle Rsa. L'Asl di Rieti, infatti, ha registrato 25 casi positivi in una casa di riposo.

A Rieti desta preoccupazione il focolaio esploso in una casa di riposo per anziani: sarebbero almeno 25 i positivi, stando agli esiti dei primi tamponi. L’edificio è stato isolato.

Focolaio di Covid nella casa di riposo per anziani

Sarebbero almeno venticinque, fra anziani e operatori, coloro che risulterebbero positivi al coronavirus. Lo indicano i dati comunicati dall’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, che sono in contatto costante con la Asl di Rieti. Torna l’incubo delle Rsa, le struttura di accoglienza agli anziani che, durante la prima ondata, sono state duramente colpite dal coronavirus. Fra gli ultimi casi, quello della Rsa di Sordevolo, in provincia di Biella.

Nella struttura Nostra signora di Oropa, l’Asl di Biella ha trovato 46 casi positivi, 34 ospiti e 12 operatori della Rsa.

Incubo Covid nelle Rsa: il caso di Genova

Le autorità sanitarie temono lo sviluppo di un nuovo focolaio di coronavirus anche in una Rsa di Genova dopo che un’anziana è risultata positiva. Si tratta di un’ospite della Residenza San Camillo del Righi ora ricoverata all’ospedale Galliera.La donna ha scoperto di aver contratto l’infezione quando era già in ospedale.

Quando è stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso per altri motivi, i medici l’hanno sottoposta a tampone prima del ricovero. Questo ha dato esito negativo, ma il test effettuato durante un altro controllo è invece risultato positivo. Non si sa dunque se nel primo caso si sia trattato di un falso negativo o se la 90enne sia stata contagiata nella struttura ospedaliera.