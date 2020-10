Cinque studenti del liceo Mascheroni di Bergamo hanno contratto il coronavirus: le rispettive classi sono in quarantena.

Cinque classi del liceo scientifico Mascheroni di Bergamo sono in quarantena dopo che altrettanti alunni sono risultati positivi al coronavirus. Il dirigente dell’istituto Ugo Punzi ha spiegato che si tratta di ragazzi con sintomi lievi.



Classi in quarantena al Mascheroni di Bergamo

“Hanno manifestato i sintomi a casa e l’azienda sanitaria ha proceduto a prescrivere la quarantena per tutte le classi“, ha precisato. Tutti e cinque si sono infatti ammalati a casa e, una volta che si sono sottoposti a tampone, questi hanno dato esito positivo. Come previsto dal protocollo i compagni dovranno rimanere isolati per due settimane o fino a quando non effettueranno i test.

Il preside ha affermato che “sembrano stare bene, stanno facendo tutti didattica a distanza e sono presenti e attivi alle lezioni online“. Quanto alle misure anti contagio messe in atto dalla scuola, ha sottolineato come i ragazzi le abbiano sempre rispettare indossando le mascherine anche durante le lezioni e sottoponendosi al controllo della temperatura all’ingresso.

Le criticità, ha spiegato, sono all’entrata e all’uscita dell’edificio scolastico dove, inevitabilmente, si creano piccoli assembramenti. E soprattutto sul tragitto casa-scuola dove gli alunni vengono a contatto, spesso ravvicinato, con altre persone. Le cinque classi del Mascheroni si aggiungono a quelle già messe in isolamento nelle settimane precedenti, come quella del Leonardo da Vinci che lunedì 12 ottobre potrà tornare a fare lezione in presenza. I tamponi dei ragazzi in quarantena sono infatti risultati tutti negativi.