Giulio Gallera, assessore al welfare della Lombardia si mostra preoccupato per i 1100 nuovi casi covid rilevati.

L’assessore la Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera ha comunicato che in Lombardia sono stati registrati 1100 casi covid. Gallera attribuisce l’aumento vertiginoso al rientro a scuola e negli uffici di studenti e lavoratori, ma ora la situazione si fa sempre più allarmante nella regione più colpita dal coronavirus.

Gallera: “1100 casi covid in Lombardia”

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia ha comunicato che nella regione si sono registrati 1.100 casi covid. “La forte crescita dei positivi negli ultimi giorni è presumibilmente legata al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre“. Così giustifica i numeri vertiginosi di giornata l’assessore. ” La gente è tornata in ufficio, ma il numero delle terapie intensive resta uguale e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone“.

“Si tratta di una situazione nuova e diversa che evidenzia, da un lato che stiamo correndo dietro al virus per scovarlo e ridurne la diffusione. Dall’altro però bisogna mettere in campo tutte la strategie per evitare che si passi dai tanti positivi ai tanti ricoverati“. Così ha in seguito dichiarato Gallera che richiama al “rispetto rigoroso di tutte le regole da parte dei cittadini”, senza escludere rigorose restrizioni in caso estremo.

Peggio solo a maggio

Più passano i giorni e il confronto con i dati dei mesi precedenti preoccupa. La Lombardia non superava i 1000 contagi giornalieri dallo scorso 12 maggio. In quella data, i casi salirono a 1.033. Il 21 marzo al momento rimane il giorno in cui si regsitrà l’incremento massimo di casi al giorno, equivalente a 3.251.