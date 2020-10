Firenze, bambino di due anni investito da un’auto in un parcheggio

Un bambino di due anni è stato investito e ucciso da un’auto nel parcheggio condominiale a Pelago sotto gli occhi della madre.

Tragedia a Pelago in provincia di Firenze. Nel tardo pomeriggio del 9 ottobre, un bambino di due anni che si trovava in un parcheggio condominiale è stato investito da un’auto sotto gli occhi della madre. Il piccolo è stato poi soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato portato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer in codice rosso.

Nonostante gli sforzi fatti dal personale medico non c’è stato nulla da fare. Il bimbo di due anni è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Ancora da chiarire le cause dell’incidente che sono state messe al vaglio della Polizia Municipale. Stando a quanto riportato da prime indiscrezioni, l’autore dell’incidente sarebbe un altro condomino.

Il sindaco di Pelago Nicola Povoleri ha dichiarato che stando a quanto riportato dalle prime indiscrezioni “un’auto che stava rientrando nel parcheggio di un condominio ha investito il bimbo di 2 anni mentre era in bici”. A commettere l’incidente sarebbe stato un condomino. La Polizia Municipale è già al lavoro per chiarire come possa essere avvenuto l’incidente.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, una volta soccorso il piccolo, ha provveduto a portarlo d’urgenza in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer.

Purtroppo, nonostante la corsa in sala operatoria a nulla sono valsi gli sforzi dei medici. Il piccolo è morto poco dopo.