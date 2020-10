Galli alla Zanzara: "Porro mi ha dato del poveraccio? La madre dei poveri di spirito è sempre fertile".

Ai microfoni del programma La Zanzara condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, il primario del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha replicato alle ultime dichiarazioni di Nicola Porro: “Nicola Porro mi ha dato del ‘poveraccio’? Credo che la madre dei poveri di spirito sia sempre molto fertile.

Ma poi poveraccio de che? – ha detto – Quello che fa impazzire determinate persone è che il sottoscritto non abbia né da presentarsi in politica, né da promuovere libri, né da trovare la maniera di fare maggiori consulenze a questa o quell’altra casa farmaceutica”.

La replica di Massimo Galli a Nicola Porro

Il professor Massimo Galli ha replicato alle ultime dichiarazioni di Nicola Porro che sul suo sito web ufficiale ha cirticato più di una volta il primario dopo un acceso scontro avvenuto nel corso del programma Stasera Italia in onda su Rete 4.

Galli ha dichiarato: “Io per principio non ho preso, non prendo e non prenderò mai nessun tipo di cachet dalla televisione”. Ha poi continuato: “Se mi affidassero un programma culturale in un palinsesto, sarebbe diverso, perché quello è un’opera di ingegno”.

Galli: “Non penso sia corretto farsi pagare per un’ospitata in tv”

Riguardo le ospitate nelle trasmissioni televisive Massimo Galli ha precisato: “Non ritengo corretto farsi pagare per un’ospitata televisiva, dopodiché tutto il mondo si fa pagare per la qualsiasi” precisando: “Ma io non intendo adeguarmi a questa abitudine di prendere soldi per andare a parlare in televisione.

Tuttavia, non critico in modo eccessivo chi lo fa”.