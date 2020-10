Covid, Massimo Galli ad Accordi e Disaccordi: “La virulenza non è diminuita”

Ospite di Accordi & Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, il professor Massimo Galli ha parlato di Covid-19.

In collegamento con Accordi & Disaccordi nel corso della puntata andata in onda venerdì 9 ottobre , il professore Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, ha parlato di coronavirus, commentando anche un video con alcune dichiarazioni di Flavio Briatore.

Ospite di Accordi & Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, il professor Massimo Galli ha parlato di coronavirus. Alla domanda se si può dire che la virulenza, la forza del coronavirus sia diminuita, ha risposto: “No. Perché dipende dall’individuo”.

Il direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano ha commentato un video con alcune dichiarazioni di Flavio Briatore.

L’imprenditore, dopo aver avuto il Covid-19, ha dichiarato di aver sofferto molto di più in occasione di una polmonite avuta l’anno precedente.

A tal proposito Massimo Galli ha dichiarato: “Cerchiamo di capire che le generalizzazioni vanno bene per un certo tipo di imprenditori, che magari hanno contribuito anche ad essere meno attenti, ma non vanno bene per il virus“.

Già nel corso di Piazzapulita, in onda su La7, sempre Massimo Galli ha dichiarato: “Siamo un Paese che non è ancora sufficientemente organizzato per affrontare un sistema emergenziale.

Da tempi non sospetti sostengo che la guerra al coronavirus vive sul campo, cioè i test e i tracciamenti, mentre gli ospedali sono una retrovia seppur strategica“.