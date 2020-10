Napoli, fermati 3 ragazzi accusati di aver gambizzato Gaetano

Sono stati sottoposti a fermo tre giovani accusati di aver gambizzato il 21enne Gaetano lo scorso 20 settembre.

Tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi da sparo.

Queste le accuse che sono state mosse a Raffaele Chiacchio di 19 anni, Antonio Sgamato di 26 anni e Antimo Belardo di 28 anni che la sera del 20 settembre a Sant’Antimo nel napoletano avrebbero sparato alle gambe a Gaetano Barbuto Ferraiuolo riducendolo in vita. Le lesioni al giovane erano state tali da aver portato i medici ad amputare entrambe le gambe. Stando a quanto riportato dalle indagini il ragazzo era stato aggredito a causa di una spedizione punitiva e non si trattava di un problema di viabilità come si era pensato all’inizio.

Gaetano avrebbe chiesto ad uno dei tre di smettere di importunare la sua ragazza.

Il tragico evento era avvenuto intorno alle 23.30 del 20 settembre. Gaetano si trovava alla guida quando i tre ragazzi lo avevano costretto a fermarsi. Da lì è partita l’aggressione. Il ragazzo lasciato a terra in gravissime condizioni era stato portato d’urgenza in ospedale.