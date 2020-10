Nikita, il ragazzo scomparso da un mese ad Udine: l’appello della mamma

Ragazzo scomparso ad Udine, si chiama Nikita Solovyev ha 17 anni e nessuno lo vede da un mese. La mamma lancia l'appello sui social e in tv.

È passato un mese da quando Nikita Solovyev, il ragazzo 17enne scomparso ad Udine, è stato visto per l’ultima volta a Pasian di Prato, nella provincia del capoluogo friulano. La mamma, Irina Solovyeva ha lanciato l’ennesimo appello a Chi l’ha visto e sui social per cercare di far arrivare la vicenda a quante più persone possibili e magari riuscire a far tornare a casa il ragazzo il prima possibile.

Nikita, ragazzo scomparso ad Udine

La mamma fornisce maggiore dettagli su Facebook in merito alla scomparsa di Nikita. “Sto cercando aiuto per ritrovare mio figlio Nikita Solovyev – scrive la donna – minorenne maschio di 17 anni, nato il 01 settembre 2003 residente a Pasian di Prato, in provincia Udine. È uscito di casa la notte a cavallo fra il 7 e l’8 settembre 2020 senza avvisare. Da quel giorno non sappiamo più niente, il suo telefono risulta spento e la Sim disattivata”.

Le ricerche vanno a rilento, in quanto fin qui nessuno, compresi i carabieniri, è riuscito a venire a capo né del motivo della scomparsa né su dove possa essere il giovane. “Gli amici e i suoi conoscenti – precisa la mamma di Nikita – non hanno più notizie come noi. Abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri ma ad oggi non hanno alcuna traccia. Con sé ha portato tutti i documenti e denaro contante. Cerchiamo un serio e sincero aiuto siete la nostra unica speranza.

Grazie”.

L’ultima volta che è stato visto il ragazzo aveva uno zaino grigio con delle felpe e dei cappelli con la visiera. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine il giovane avrebbe con se i documenti, compreso il portafoglio.

Il suo telefono cellulare invece, come detto, risulta disattivato.