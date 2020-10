No mask, ragazzo distribuisce volantini Taffo

Durante la manifestazione no mask a Roma, un ragazzo ha distribuito volantini Taffo

Non solo protesta, scontri e provocazioni, ma la manifestazione no mask inscenata a Roma ha riservato anche un siparietto davvero particolare, ma di certo non divertente per i negazionisti. Nel corso dell’iniziativa di piazza San Giovanni, dove non sono già mancati gli scontri e i tentativi di cariche contro le forze dell’ordine, non è passato certo inosservato un ragazzo che ha cominciato a distribuire volantini di un’agenzia funebre.

Il giovane è stato incaricato dall’azienda di onoranze funebri Taffo, già nota per iniziative promozionali originali ed eclatanti e per le campagne di comunicazione effettuate sui social. Se l’intraprendenza del ragazzo sta divertendo tantissimi utenti in rete, la stessa cosa non si può certo dire dei manifestanti. C’è chi ha letteralmente inveito contro il ragazzo mandato in piazza dall’Agenzia Taffo e chi gli ha strappato i volantini mandandolo a quel paese.

Volantini Taffo alla manifestazione

Tutto questo mentre il sit-in di protesta contro il Governo, per le restrizioni imposte a seguito della diffusione del numero di contagi da coronavirus, prosegue in una piazza San Giovanni non certo colma di persone. Sono stati tanti, infatti, i forfait alla manifestazione, uno su tutti quello dell’attore Enrico Montesano che, in un primo momento, aveva annunciato la sua presenza all’iniziativa no mask. In tutto questo c’è chi non ha voluto mancare l’occasione per farsi un poì di pubblicità trovando il modo di far parlare della propria azienda.