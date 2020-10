Spinge il coinquilino dalla finestra dopo una lite per il pagamento dell'affitto: l'uomo si trova ora a Rebibbia con l'accusa di tentato omicidio.

Un uomo di 52 anni si trova ricoverato in gravi condizioni dopo che il suo coinquilino lo ha spinto dalla finestra di un appartamento in via Ludovico Pavoni, nel quartiere romano Prenestino-Labicano. Quest’ultimo dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Spinge il coinquilino dalla finestra

I fatti risalgono al 4 ottobre 2020. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine i due coinquilini, entrambi di origine bengalese e che condividono gli spazi insieme ad altri connazionali, avrebbero iniziato a discutere probabilmente per il pagamento della quota del canone di affitto. In breve tempo la discussione si è trasformata in uno scontro fisico e in un impeto di rabbia uno dei due ha spinto l’altro.

Avendo perso l’equilibrio, costui è precipitato dalla finestra. La vittima non è deceduta sul colpo perché durante la caduta ha impattato dapprima sulla tenda dell’appartamento al piano inferiore e poi sul parabrezza dell’autovettura parcheggiata lungo la strada. Trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, è comunque in condizioni serie a causa di un’emorragia celebrale e politraumi.

Prima che giungessero i soccorsi sul luogo del delitto l’aggressore, 44 anni, si è dato alla fuga. Grazie alle testimonianze dei vicini e alla precaria ricostruzione della vittima, i Carabinieri sono però riusciti a rintracciarlo. Sottopostolo a fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero con l’accusa di tentato omicidio, si trova ora nel carcere di Rebibbia dove gli investigatori lo hanno già sottoposto ad un lungo interrogatorio.