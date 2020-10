Covid a Napoli, grave un medico: l’Asl lo sostituisce

A Napoli un medico è grave dopo esser stato contagiato dal covid, e l'Asl campana ha subito provveduto a cercare il suo sostituto.

A napoli un medico di medicina generale è in grave condizione, dopo aver scoperto di essere positivo al covid. L’Asl ha così provveduto alla sua sostituzione, come da protocollo. Il sindacato medici italiani aveva già lanciato l’allarme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma l’Asl avrebbe tardato nel cercare i sostituti.

Allarma dal sindacato dei medici

Già qualche giorno prima il Smi (sindacato dei medici italiani) aveva scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e al Ministro della Salute Speranza in cui lanciava l’allarme di medici contagiati in Campania “di cui uno grave, in un quartiere di Napoli, per le pratiche vaccinali e per il caos assembramenti» .

“Tre studi medici sono stati chiusi per impossibilità a trovare professionisti che sostituissero i titolari messi in quarantena”, conclude poi la lettera del Smi.

L’Unità di Crisi della Campania ha poi fatto sapere che per quanto riguarda i 5 dei 6 medici contagiati, non risulterebbe alcuna richiesta di sostituzione. Per questo motivo l’Asl avrebbe tardato nel cercare i sostituti.