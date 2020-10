Il più grande ospedale siciliano chiude il pronto soccorso ai pazienti non affetti da Covid-19. Sull'isola sono stati registrati 297 casi in 24 ore.

A causa del brusco aumento dei contagi di coronavirus in Sicilia, il Civico di Palermo blocca i ricoveri ordinari: sono ammessi solo pazienti Covid.

Civico di Palermo: stop ricoveri ordinari

A disporre lo stop dei ricoveri ordinari presso il più grande ospedale dell’isola è stato Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza.

Le strutture ospedaliere sono sotto stress e i posti letto cominciano a scarseggiare. Il pronto soccorso del Civico chiude così ai pazienti non affetti da Covid-19.

Disponendo la chiusura dei ricoveri ordinari, è stato imposto al 118 di dirottare ad altri pronto soccorso i pazienti che non risultano positivi. Costa spera sia una misura temporanea e dichiara: “Da lunedì 12 ottobre dovremmo avere nuove disponibilità di posti letto con la riapertura del Covid hopital di Partinico”.

Intanto nella Regione si contano 297 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Quattro ricoveri in più, dei quali tre in terapia intensiva. Il totale delle vittime ha raggiunto quota 336, con una vittima in più in un giorno. 38 i guariti (4557 il numero complessivo) e 9.294 i casi totali.

4.509 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale 548.934 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Il numero degli attualmente positivi è di 4.401. Preoccupa il numero delle persone ricoverate con sintomi, pari a 388 pazienti. 38 invece i ricoverati in terapia intensiva. 3.975 persone sono in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 4.557. 87 dei nuovi positivi sono stati registrati nella provincia di Palermo, dove è stato individuato un focolaio in una casa di riposo. 85 a Catania, 63 a Messina, 18 a Caltanissetta, 24 a Ragusa, 6 a Enna e a Trapani, 5 ad Agrigento e 3 a Siracusa.