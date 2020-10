Colpito da fulmine mentre scende dall’auto: uomo di 43 anni gravissimo

Viene colpito da un fulmine mentre scende dalla sua auto: salvato dai vigili del fuoco che gli praticano la rianimazione polmonare in attesa del 118

Il gioco di squadra, a volte, è fondamentale per salvare una vita. Lo sanno bene i vigili del fuoco di Pavoda, che hanno effettuato una rianimazione polmonare, dandosi il cambio, a un uomo che era stato colpito da un fulmine.

Vigili del fuoco salvano 43enne

Sono momenti drammatici quelli vissuti dalla squadra dei vigili del fuoco di Padova, che si è trovata davanti a una situazione in equilibrio tra la vita e la morte: quella di un 43enne appena colpito da un fulmine mentre scendeva dalla sua auto. L’incidente avviene a Vigonza, quando un uomo apre la portiera per scendere dalla sua auto, parcheggiata in uno spiazzo: immediatamente viene colpito da un fulmine. L’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, è stato tempestivo e ha salvato la vita all’uomo: primi ad essere arrivati sul luogo dell’incidente, hanno praticato la rianimazione polmonare all’uomo senza mai fermarsi, dandosi il cambio fino all’arrivo dei sanitari del 118.

L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova.

Colpito da fulmine mentre scende dall’auto

La sfortuna, a volte, gioca brutti scherzi: come nel caso dell’uomo colpito da un fulmine mentre scendeva dalla sua macchina. Si tratta di un 43enne residente a Stra, che lavora come fattorino nell’azienda Peraga di Vigonza, dove è accaduto l’incidente. Proprio nel piazzale dove vengono parcheggiati i veicoli della ditta si trovava l’uomo, quando ha aperto la portiera della sua smart: non ha fatto in tempo a scendere che il fulmine l’ha colpito, scaraventandolo a terra e lasciandolo esanime.

Proverbiale l’intervento dei vigili del fuoco: l’uomo, però si trova ancora in gravi condizioni.