Napoli, focolaio in una rsa: almeno 48 positivi al Coronavirus

In una rsa di Napoli 48 pazienti sono risultati positivi al Coronavirus: la Asl è a lavoro per limitare il focolaio.

Il Covid-19 sta nuovamente diffondendo il terrore nelle Rsa, strutture tra le più colpite dalla prima ondata del virus. Dopo i casi regiustrati in una struttura di Sordevolo, in provincia di Biella, anche a Napoli si è sviluppato un focolaio presso la casa di riposo dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, in via Colli Aminei.

I positivi sarebbero finora per lo più asintomatici, mentre qualcuno presenta una sintomatologia lieve.

Il focolaio nella rsa di Napoli

Sui 225 tamponi effettuati domenica 11 ottobre sui pazienti e i dipendenti della casa di riposo, 48 sono risultati positivi. La Asl sta dunque monitorando la situazione ed è intervenuta per evitare una ulteriore diffusione dei contagi isolando i positivi tramite una precisa suddivisione degli ospiti nei diversi piani.

L’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria è infatti una struttura residenziale mista, sociale e socio-sanitaria, suddivisa su tre diversi livelli.

Al primo piano si trova la la Comunità Tutelare che ospita 39 utenti e 16 suore, al secondo la casa di cure per anziani in cui vivono 40 persone e al terzo piano una casa albergo con 38 ospiti. I positivi sono stati tutti trasferiti al primo piano insieme a coloro che hanno avuto contatti diretti con loro, seppure rimangano in camere separate. Anche il personale è stato suddiviso in base alle varie aree in modo esclusivo.

La struttura intanto è stata sanificata in tutti i suoi ambienti e chiusa al pubblico. Anche le funzioni religiose sono sospese.