Incidente a Muzzo, uomo intubato dopo frontale con camion

Incidente frontale a Muzzo tra un camion e una macchina, in codice rosso un uomo che viaggiava nella vettura: non aveva la cintura.

Nella prima mattinata di oggi, 12 ottobre, un violento incidente frontale si è verificato a Muzzo, frazione di Cornegliano Laudense in provincia di Lodi. Lo scontro, avvenuto sulla strada provinciale 186 intorno alle 5 del mattino, ha riguardato un camion e un’automobile e un uomo avrebbe riportato pesanti conseguenze tanto da essere trasportato in codice rosso all’ospedale di Lodi.

Incidente frontale a Muzzo

Nel incidente frontale di Muzzo a riportare maggiori conseguenze sono state le persone che erano nella macchina. In particolare a preoccupare sono le condizioni di un passeggero che, a seguito dell’urto, avrebbe accusato una contusione alla testa, al torace e all’arto inferiore e per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

Pare, da una prima ricostruzione fornita da Fanpage, che il soggetto non indossasse la cintura di sicurezza. L’altro ragazzo presente nella vettura avrebbe invece riportato la frattura del braccio sinistro. Il camionista invece non avrebbe subito particolari danni fisici.

Gli operatori del 118 giunti sul luogo dell’incidente hanno prontamente provveduto ad intubare il ragazzo con il trauma cranico che viaggiava in macchina. Non chiara al momento la dinamica dell’incidente, ma polizia stradale, i carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati nel luogo del sinistro per effettuare tutti i rilievi necessari ad accertare le responsabilità dell’accaduto.