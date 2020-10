Tragico incidente frontale sulla statale 197 in Sardegna. Sono due le vittime, un uomo di 34 anni e uno di 37 che viaggiavano in direzione opposta.

Sono due le vittime dell’ultimo tragico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, 11 ottobre, sulla tristemente nota statale 197, in Sardegna. Lo scontro mortale si è verificato al chilometro 39,500 nel territorio di Villamar. A perdere la vita sono stati due uomini a di 34 e 37 anni, alla guida delle rispettive auto, una Nissan Juke e una Bmw 118, che viaggiavano in direzioni opposte.

Sembra che uno dei due fosse diretto all’ospedale San Gavino dove la moglie è ricoverata in quanto in attesa della nascita di un bambino. Non sarebbe chiara al momento la dinamica dell’incidente, con gli agenti delle forze dell’ordine ora chiamati a far luce sull’accaduto.

Incidente frontale sulla statale 197: 2 vittime

Giunti sul luogo del tragico incidente frontale, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime che, a quanto sembrerebbe, sarebbero morte sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Villanovafranca, coordinati dalla compagnia di Sanluri, che hanno provveduto anche alla bonifica della statale.

L’episodio della scorsa notte è purtroppo solo l’ennesimo che ha riguardato la statale 197, per la quale da diversi anni le associazioni di vittime della strada chiedono che vengano apportate delle modoficihe strutturali che possano migliorare la sicurezza degli automobilisti che la percorrono.