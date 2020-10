Incidente via Laurentina, morto il bambino coinvolto nello scontro

L'incidente su via Laurentina aveva coinvolto due auto e ha gravemente ferito il bambino di sette anni che è morto a causa delle gravi complicanze.

È morto il bambino coinvolto nel grave incidente avvenuto su via Laurentina il 7 ottobre. Non c’è stato nulla da fare per il piccolo di sette anni che aveva subito molte ferite dovute allo scontro tra due auto.

Incidente Laurentina, morto il bambino coinvolto

Non c’è stato nulla da fare per il bambino di sette anni che mercoledì 7 ottobre era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla via Laurentina. Lo scontro tra due auto ha coinvolto, oltre al piccolo, anche altre due persone. Una volta avvisati i soccorsi, il bambino è apparso subito in gravi condizioni ed è stato immeditamente portato in codice rosso, con l’eliambulanza, al policlino Gemelli di Roma.

Dopo due giorni di agonia, il bimbo non ce l’ha fatta ed è deceduto durante la giornata del 9 ottobre.

Per i medici non c’è stato nulla da fare in quanto le ferite riportate nello scontro sono apparse subito molto gravi, soprattutto in relazione alla giovane età. Un ennesimo incidente mortale che indigna ancora di più i residenti della zona di Cinque Colline, a sud di Roma. Secondo i cittadini, infatti, incidenti del genere sono molto frequenti su questa strada. In particolare, molti la definiscono “strada della morte“, proprio perchè, nel corso degli anni ha visto numerosi incidenti e feriti che non ce l’hanno fatta.

Proprio sulla stessa via, in direzione Pomezia, lo scorso febbraio era avvenuto un incidente che ha visti coinvolti un tir e un auto guidata da una ragazza che ha perso la vita.