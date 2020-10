Festival di Sanremo 2021: il regolamento e le novità

Le nuove regole previste a Sanremo 2021: dal Televoto alle novità introdotte per i Big in gara.

Nonostante l’emergenza Coronavirus sia ancora in atto Amadeus – direttore artistico per la seconda volta – ha confermato che il Festival di Sanremo 2021 si farà. Alla kermesse sono state introdotte nuove regole.

Sanremo 2021: le nuove regole

Dal Televoloto al distanziamento sociale, sono tante le regole che Amadeus ha deciso d’introdurre alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via dal 2 al 6 marzo (salvo slittamenti dovuti alla pandemia in corso).

A quanto pare nelle prime due serate della kermesse verrà reintrodotto il Televoto, consentendo così l’eliminazione delle sfide dirette per quanto riguarda la gara tra le Nuove Proposte. I Big in gara potranno esibirsi inoltre con canzoni d’autore italiane (non necessariamente legate alle proposte delle precedenti edizioni della kermesse).

I Big si esibiranno da soli o con ospiti e saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore per la classifica generale.

Le tre giurie (Giuria della Sala Stampa, Giuria Demoscopica e Televoto) si esprimeranno nella serata finale per scegliere i 3 Big finalisti e infine per proclamare il vincitore di quella che sarà la 71esima edizione dello show. Ancora è mistero sulle misure di sicurezza che verranno adottate per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il patron dell’Ariston aveva affermato che un Sanremo senza pubblico fosse da escludersi. Sarà vero?

Oltre a Fiorello (voluto da Amadeus al suo fianco come l’anno precedente) sembra che il conduttore possa essere affiancato anche dall’attrice Vanessa Incontrada.