Il virologo Francesco Broccolo conferma quanto già detto dal ministro Speranza: il 75% dei contagi arriva dal pranzo della domenica.

Il covid circola la dove ci si sente più sicuri, nelle case e nelle riunioni familiari spesso servendosi di soggeti asintomatici. È questa la nuova frontiera dell’emergenza coronaviris in Italia, tanto che anche il premier Conte aveva invitato nei giorni scorsi ad indossare la mascherina anche in casa se si ospitano persone non conviventi.

La raccomandazione è entrata poi sotto altra forma anche nel nuovo dpcm che limita il numero dei partecipanti nelle riunioni di famiglia ad un massimo di 6 persone. Questi dati sono stati commentati dal virologo dell’università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo, che, durante la trasmissione tv Mattino Cinque, ha sottolineato come il 75% dei nuovi contagi arrivi dai pranzi della domenica nei quali è usanza in Italia ritrovarsi con parenti e amici.

LEGGI ANCHE: Conte firma il nuovo dpcm: cosa cambia per feste private, bar e ristoranti

“Il virus non ha luoghi e non ha orari – continua Broccolo – Ho avuto esperienza in laboratorio di contagiati tutti da una stessa persona, con cui sono venuti a contatto proprio in casa”. La diffusione del virius è dunque costante e pullula la dove trova degli individui che hanno abbassato la soglia dell’attenzione.

Le parole di Broccolo seguono quelle del ministro della Salute Roberto Speranza che nei giorni scorsi aveva commentato la nuova impennata dei contagi a Che tempo che fa su Rai 3 sottolineando proprio come un quarto di questi avesse la sua origine nelle riunioni familiari.

Li, nelle case degli italiani, il governo non può entrare ed è per questo che si è cercato di mandare delle raccomandazioni all’uso del buon senso.