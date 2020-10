Coronavirus, focolaio nella sede del corriere Bartolini a Guidonia (Roma): 16 positivi, 40 in isolamento.

Nuovo focolaio di coronavirus nella regione Lazio. Questa volta è stato rilevato presso la sede del corriere Bartolini di Guidonia, in provincia di Roma. L’unità di crisi della regione Lazio ha fatto sapere tramite un comunicato pubblicato suo social: “Oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h.

Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano sedici casi di positività con link alla sede del corriere e quaranta posti in isolamento domiciliare”. Tuttavia, l’unità di crisi ha assicurato che attualmente è in corso un’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5.

Non è il primo cluster in una sede della Bartolini

Lo scorso giugno si è registrato un altro cluster presso un magazzino della Bartolini a Bologna. In quel caso si sono registrati, in tutto, 60 casi di positività, con tanto di denunce da parte dei dipendenti per la mancata osservazione delle norme anti-Covid.