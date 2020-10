Galati Mamertino è stata dichiarata zona rossa dopo l'aumento dei casi di coronavirus: per dieci giorni il comune sarà in semi-lockdown.

A causa dello sviluppo di un focolaio di coronavirus con oltre 80 contagi, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha dichiarato Galati Mamertino zona rossa. L’ordinanza è valida dalle 14 di martedì 13 ottobre fino al 24 ottobre 2020.

Galati Mamertino zona rossa

Il provvedimento prevede il divieto di circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato salvo che per spostamenti legati a lavoro, salute o necessità. In queste categorie rientra anche l’acquisto o il consumo di generi alimentari e beni di prima necessità ma anche l’appuntamento presso studi professionali. Il divieto di circolazione è valido anche per le persone in transito e non residenti nel Comune. Si potrà comunque attraversare il territorio per le ragioni già esposte.

Sarà inoltre possibile transitarvi per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Gli esercizi commerciali (bar, rosticcerie, pollerie, paninerie e similari) potranno rimanere aperti fino alle 21 ma vi potrà accedere soltanto una persona per volta. Ristoranti e pizzerie dovranno invece chiudere massimo alle 23 e non potranno far sedere allo stesso tavolo più di sei persone.

Vietati altresì banchetti e feste, sia pubblici che privati di qualunque tipo, che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone.

Per ciò che riguarda le funzioni religiose, ci sarà un apposito Protocollo che disciplinerà la partecipazione dei credenti. Quanto infine all’attività scolastica, sarà il sindaco di Galati Mamertino che dovrà adottare una propria ordinanza previa intesa con l’autorità sanitaria competente.