In poco tempo ha conseguito il terzo titolo universitario, Giulio Deangeli vuole sconfiggere la SLA e si sta impegnando per riuscirci.

Tre lauree in tre mesi possono essere un obiettivo impossibile per chiunque, un sogno da dimenticare perché irragiungibile. Non certo per un ragazzo che viene da una città vicino Padova, Este, e si sta impegnando da tempo con un obiettivo importante, sconfiggere la SLA e tutte le patologie neurodegenerative.

Chi è Giulio Deangeli

Giulio Deangeli ha 25 anni ed ha studiato medicina all’Università di Pisa, si è laureato da poco col massimo dei voti e non contebto ha anche conseguito la laurea in bioteconolgie alla Scuola Superiore Sant’Anna e quindi, da ultimo, si è laureato in ingegneria biomedica.

Il programma pensato dal prodigioso studente non finisce certo qui: si sta organizzando per conseguire il quarto titolo accademico, una laurea magistrale in biotecnologie molecolari.

Per fare questo non si è risparmiato un momento arrivando a sostenere 150 esami in quattro anni e conquistando cinque borse di studio di altissimo prestigio e valore, tre delle quali presso la famosissima università di Cambridge.

Le tappe della sua carriera

Il 20 luglio il titolo in Medicina e chirurgia, il 23 settembre è stata la volta delle Biotecnologie. Giulio Deangeli partirà presto per Cambridge per il dottorato in Clinical neurosciences.

Il prossimo 16 ottobre sarà comunque a Roma per ricevere il premio “Eccellenza Italiana” che premia appunto l’Italia del merito e del talento.

Giulio Deangeli è un appassionato scoprritore della conoscenza. Padrone di tre lingue (francese, inglese e tedesco) è figlio unico e suona il violino ma si sente un normalissimo ragazzo italiano che sogna di fare un lavoro che gli piace, di essere utile agli altri e, perché no, incontrare la ragazza della sua vita.