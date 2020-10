Incidente sull’autostrada Milano-Varese: un militare è grave

Ha 33 anni il soldato coinvolto in un grave scontro sull'A8 Milano-Varese avvenuto nella notte: le sue condizioni sono molto gravi.

È grave il militare dell’Esercito Italiano coinvolto in un tragico incidente avvenuto nella notte sull’autostrada A8 Milano-Varese. Il soldato è attualmente ricoversato all’ospedale Niguarda di Milano e versa in gravi condizioni.

Incidente sull’autostrada, è grave un militare

Era in servizio il militare coinvolto in un tragico incidente nella notte sull’autostrada A8.

Il soldato, di 33 anni, era a bordo della camionetta militare quando è stato tamponato da una vettura guidata da un giovane. Il momento dell’incidente è stato quando il militare stava immettendosi nello svincolo per la Fiera, diretto al centro della città di Milano. E proprio l’urto violento con la vettura, lo ha sbalzato fuori dall’auto, al punto che l’uomo ha portato gravi lesioni.

La ricostruzione dell’incidente: il soldato al Niguarda

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi. Sono, infatti, sopraggiunti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Attualmente, sono in corso gli accertamenti per appurare la dinamica dei fatti. Lo scontro tra vetture è avvenuto nella notte sul tratto dell’autostrada che collega Milano a Varese. Ora sta agli agenti verificare che non vi sia stata negligenza da parte di uno o dell’altro conducente. Lo schianto fra l’auto e la camionetta dell’Esercito è stato violento.

Il soldato 33enne, infatti, ha riportato gravi lesioni dovute anche all’impatto dopo lo sblazo. Attualmente, questi è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state valutate come gravi.