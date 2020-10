Tragico incidente ad Entratico, muore un ragazzo di 19 anni

Violento incidente ad Entratico dove un ragazzo perde il controllo dell'auto e muore sul colpo.

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, 11 e 12 ottobre, un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un tragico incidente verificatosi ad Entratico, in provincia di Bergamo, su via Nazionale all’altezza del numero civico 18. A perdere la vita è stato Manuel Cremaschi, giovane di Trescore alla guida della sua Renault Clio della quale avrebbe perso il controllo e sarebbe finito contro il muro di un’abitazione lungo la strada.

L’impatto violento non ha lasciato scampo al ragazzo che sarebbe morto sul colpo, tanto che l’intervento del personale del 118 è servito solo ad accertarne il decesso. Non chiare al momento le motivazioni alla base dell’incidente.

Incidente ad Entratico, muore un ragazzo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuto i mezzi di soccorso, un’auto medica, i vigili del fuoco di Bergamo e le forze dell’ordine che ora avranno il compito di chiarire la dinamica dei fatti.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che solo la vettura del giovane sia stata coinvolta nell’incidente, ma solo ulteriori analisi e rilievi potranno accertare quest’ipotesi iniziale.

Manuel lavorava con il padre Marco nell’impresa edile di famiglia. Oggi, 13 ottobre, ci saranno i funerali del giovane dove la mamma Paola, le sue due sorelle e alcuni dei suoi amici più stretti potranno dargli l’ultimo saluto nella Parrocchiale di Trescore Balneario in una cerimonia contingentata per via delle normative volte a limitare la circolazione del coronavirus durante i riti religiosi.