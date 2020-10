Incidente a Narcao, pensionato urta auto in sosta: morto a 71 anni

Luigi Bellu è morto a 71 anni in un incidente stradale a Narcao: si è schiantato contro un'auto in sosta lungo la provinciale 78.

Tragedia a Narcao, comune sardo situato nella regione del Sulcis, dove ha avuto luogo un incidente stradale che ha coinvolto due auto, tra cui una in sosta. Il bilancio del sinistro, avvenuto precisamente nella frazione di Is Cherchis, è di una vittima e due feriti.

Incidente a Narcao

L’episodio si è verificato intorno alle 19:30 di lunedì 12 ottobre 2020 lungo la strada provinciale 78 che da Perdaxius conduce a Narcao. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine Luigi Bellu, un uomo di 71 anni, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato con violenza una Fiat Punto ferma sul ciglio della strada.

L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo al pensionato, morto sul colpo. Vani infatti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 del Sirai e dei volontari Asvoc di Carbonia, giunti subito sul posto: le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi. Gli operatori hanno inoltre soccorso i due coniugi che si trovavano all’interno della vettura in sosta, entrambi portati all’ospedale di Carbonia in condizioni non preoccupanti.

Presente sul luogo del sinistro anche una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Narcao che ha effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una delle prime cose da accertare sarà il motivo per cui l’anziano ha urtato l’auto. Tra le ipotesi più plausibili vi sono una perdita improvvisa del controllo del mezzo o il sopraggiungere di un malore.