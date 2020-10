Giovane dominicano positivo al Covid contagia 120 persone tra aereo, piscina e discoteca.

Un ragazzo della Repubblica Dominicana positivo al Covid prende l’aereo, poi va in piscina e in discoteca: contagia 120 persone in pochi giorni a Vercelli.

Positivo al Covid contagia 120 persone

Del caso ne ha parlato l’epidemiologo Fabrizio Faggiano, professore di Igiene a Torino, durante il convegno nazionale di diritto sanitario organizzato a Alessandria dall’ex ministro della Salute Renato Balduzzi. Tutto inizia il 13 luglio quando un ragazzo della Repubblica Dominicana rientra dal suo Paese, per i cui cittadini era previsto l’isolamento domiciliare, e rientra a Vercelli, la città in cui risiede. Inizia così una catena di trasmissione.

Il Ministero della Salute segnala successivamente la presenza a bordo dell’aereo di un soggetto positivo. Il giovane non si autodenuncia, pertanto non viene disposta la quarantena. Non solo: non rispetta le regole anti Covid, non indossando la mascherina e ignorando il distanziamento sociale.

I contagi fra piscina e discoteca

Nei giorni 21 e 22 luglio, incontra una coppia di amici in una piscina comunale, contagiando entrambi. I due lavorano in una ditta logistica locale.

Non sapendo di aver contratto il Covid, lo trasmettono ad almeno 33 colleghi, i quali risultano positivi al tampone. A loro volta, questi 33 veicolano il virus dentro le mura di casa: sono 8 i familiari coinvolti. Il 26 luglio il giovane dominicano si reca in una discoteca di Vercelli, infettando il gestore del locale ed altre 58 persone tra clienti e personale, che, inconsapevolmente, a loro volta, trasmettono il virus a 15 familiari.