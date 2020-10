Vieste, tentata violenza ai danni di una 71enne

La donna ha subito l'aggressione mentre faceva jogging.

Un uomo di 45 anni, pregiudicato, avrebbe aggredito una turista 71enne di nazionalità tedesca, mentre stava facendo jogging in spiaggia. L’episodio è accaduto a Vieste, in provincia di Foggia. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Il gip ha convalidato l’arresto e attualmente l’indagato si trova in carcere a Foggia.

Vieste, 71enne aggredita in spiaggia

La donna stava facendo un po’ di esercizio fisico in spiaggia e, in quel momento, sarebbe stata aggredita dal 45enne che, approfittando dell’assenza di passanti, l’avrebbe buttata a terra, cercando di spogliarla. L’uomo avrebbe tentato uno stupro ai danni dell’anziana. Quest’ultima ha opposto resistenza. Le sue grida di aiuto hanno attirato l’attenzione di una donna, che si trovava nelle vicinanze e che ha dunque dato l’allarme, salvando la turista dall’aggressione.

Il reato contestato al presunto aggressore

Prima dell’aggressione, il 45enne si sarebbe masturbato alla vista della 71enne e solo in seguito l’avrebbe spinta a terra tentando di spogliarla con la forza proseguendo con il suo tentativo di violenza sessuale. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato in carcere a Foggia, dove attualmente si trova a disposizione della magistratura. A intervenire sono stati i carabinieri della tenenza di Vieste assieme ai militari del reggimento Puglia di Bari.

Il presunto aggressore è ora accusato di violenza sessuale.