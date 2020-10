Il professore di un liceo di Firenze condannato per violenza sessuale

Il professore di un liceo fiorentino è stato condannato a 1 anno e 8 mesi per violenza ai danni di una studentessa: aveva cercato di baciarla.

Un anno e otto mesi. È la condanna per il professore di un liceo di Firenze, reo di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il gup Agnese di Girolamo ha, infatti, riconosciuto la sua colpevolezza, avvenuta nel 2017 in un’aula dell’istituto.

Firenze, professore condannato per violenza sessuale

Avrebbe avvicinato una studentessa con la scusa di un compito da controllare. Poi, in un’aula vuota, avrebbe provato a baciarla. Con queste accuse, un professore è stato condannato a un anno e otto mesi per violenza ai danni di una ragazza minorenne di un liceo fiorentino. A nulla sono valse le linee della difesa, secondo la quale la ragazza sarebbe stata consenziente. Per il pm Ornella Galeotti, si è trattato di violenza sessuale.

La ricostruzione della violenza

È stata proprio il pm Galeotti a ricostruire tutta la vicenda. Secondo la ricostruzione, nel 2017 il professore si è avvicinato a una studentessa durante un’assemblea, persuadendola a seguirlo con la scusa di correggere un compito: “Devo vedere se sai fare il compito” avrebbe detto. In un secondo momento, entrambi soli, lui avrebbe provato a baciarla, trovando la giovane irrigidita. L’uomo si è sempre difeso, parlando di bacio tra persone consenzienti.

Eppure, questo non ha convinto i giudici, che lo hanno condannato con rito abbreviato. “Faremo appello” è stato il commento dei legali del professore, che nel frattempo era stato trasferito in un istituto fuori dalla provincia di Firenze.