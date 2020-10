Coronavirus, lockdown ad Arzano: 200 casi positivi

Ad Arzano comune popoloso dell’Hinterland di Napoli è stato instaurato il lockdown. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 33.

Ad Arzano, un comune situato nell’Hinterland di Napoli è stato instaurato il lockdown. Nelle ultime 24 ore infatti sono risultate positive al tampone nuove persone arrivando così ad un totale di 200 persone contagiate dal Coronavirus su tutto il territorio comunale.

Si tratta di numeri impossibili da ignorare che hanno portato i commissari straordinari dell’amministrazione comunale a firmare l’ordinanza numero 36 che stabilisce la chiusura della città di Arzano. Tutte le attività commerciali comprese le attività ristorative sono state chiuse, così come l’attività scolastica in presenza è stata sospesa. Rimangono invece aperte le attività di prima necessità come supermercati e farmacie.

Coronavirus, lockdown ad Arzano

L’ordinanza numero 36 entrata in vigore alla mezzanotte del 14 ottobre prevede la chiusura della maggior parte delle attività commerciali compresi i bar e i ristoranti. Sono state inoltre sospese le attività in presenza di tutte le scuole. Non solo, i commissari dell’amministrazione comunale hanno inoltre disposto la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero. Sospeso il mercato settimanale e tutte le tipologie di attività sportive sia a livello agonistico che amatoriale.

Sono assolutamente vietati gli assembramenti sia nei luoghi chiusi che all’aperto ed in ogni caso va sempre indossata la mascherina di protezione a tutte le ore del giorno a prescindere se ci si trovi in compagnia o da soli.

Inoltre chi accusa sintomi da febbre superiore a 37,5 C° o da infezioni respiratorie è obbligato a lasciare il proprio domicilio avvertendo tempestivamente il proprio medico di base. Questo per fare in modo che vengano limitati al più possibile i contatti con i propri familiari ed amici.