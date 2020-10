Estetista positiva al Covid, scuole chiuse per 10 giorni a Buccino

Estetista positiva al Covid: il sindaco in attesa della liste dei contatti, procede con immediata chiusura delle scuole.

I contagi Covid in Italia aumentano repentinamente. Molti gli isitituti scolastici chiusi per contenimento del rischio contagi. Così è accaduto a Buccino nel salernitano dove, la titolare di un centro estetico è risultata positiva al Covid-19. In corso le indagini dei contatti avvenuti.

Estetista positiva al Covid: le misure precauzionali

In seguito alla scoperta del caso della titolare di un centro estetico positiva al Covid-19 nel comune di Buccino, sono immediatamente partite le indagini di verifiche e tracciamento di coloro che sono state nelle ultime 48 ore a diretto contatto con la donna infetta dal virus.

L’operazione di tracciamento dei contatti richiederà un poco di tempo, intanto Nicola Parisi, primo cittadino di Buccino, in via del tutto precauzionale procede con un’immediata chiusura del plesso scolastico per 10 giorni.

Sindaco che annuncia sui suoi canali social: