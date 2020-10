Fidanzate con lo stesso uomo: vendetta su Facebook ma lui le querela

Due donne hanno scoperto di essere fidanzate con lo stesso uomo e hanno deciso di vendicarsi su Facebook. Lui le ha querelate.

Oltre il danno, anche la beffa. Due donne hanno scoperto di essere fidanzate con lo stesso uomo, hanno deciso insieme di vendicarsi usando Facebook, ma alla fine sono state querelate. Una vicenda davvero surreale, accadura in un paesino nel Sud della Sardegna.

L’uomo pensava di farla franca, ma è stato beccato, anche se alla fine è riuscito ad averla vinta.

Fidanzate con lo stesso uomo

Le persone parlano, le voci corrono, e in poco tempo una notizia può fare il giro del paese. Due ragazze, in questo modo, hanno scoperto di essere fidanzate con lo stesso uomo. Lui portava avanti in segreto due relazioni parallele, senza che le due se ne fossero mai accorte.

Quando lo hanno scoperto, però, si sono messe d’accordo e hanno deciso subito di vendicarsi insieme del fidanzato. Purtroppo, però, il loro piano non è andato come speravano.

Le due ragazze, residenti nella zona del Sulcis, si erano fidanzate con un personal trainer, che hanno scoperto essere lo stesso. Una delle due si è vantata di questa relazione in paese e il pettegolezzo ha fatto subito il giro del quartiere, raggiungendo anche al sua rivale in amore.

Le due hanno deciso di allearsi e di punire il ragazzo. Si sono presentate insieme da lui e hanno iniziato ad insultarlo. Hanno deciso di riprendere la scena e mettere il video su Facebook, per umiliarlo pubblicamente. Entrambe hanno ricevuto da parte del personal trainere una querela per diffamazione.