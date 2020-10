Una decina di persone di Cornigliano sono finite in ospedale per un intossicazione da fumo dopo che nel loro palazzo ha avuto luogo un incendio.

Paura nel quartiere Cornigliano di Genova, dove nella serata di martedì 13 ottobre 2020 si è verificato un incendio in un palazzo che ha causato un bilancio di 22 soggetti intossicati. Tra di essi tredici bambini.

Incendio in un palazzo a Cornigliano

A prendere fuoco è stato il quadro elettrico generale posto al pian terreno per cause ancora da accertare. In poco tempo si è sviluppato un fumo denso che ha invaso completamente la tromba delle scale entrando in alcune abitazione. I residenti ai primi piani dell’edificio si sono subito accorti del forte odore di bruciato ed hanno dato l’allarme ai Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto, hanno soccorso una trentina di persone entrando nella palazzina con i respiratori.

Hanno scortato diverse persone per le scale facendo loro indossare appositi cappucci che fornivano aria fresca. Ne hanno poi evacuati altri dalle finestre e dai balconi utilizzando l’autoscala. I pompieri hanno prestato particolare attenzione a una decina di bambini che vivono nello stabile affidandoli poi ai sanitari affinché li portassero in ospedale per una leggera intossicazione da fumo.

Ai tredici bambini intossicati si aggiungono nove adulti, di cui quattro trasportati al nosocomio Villa Scassi.

I soccorritori hanno poi provveduto ad allertare i servizi sociali per trovare sistemazioni a chi non avrebbe potuto trascorrere la notte nella propria abitazione evacuata. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno isolato la zona e gestito la viabilità. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio lasciando aperte tutte le piste, anche quelle che si sia trattato di un rogo doloso appiccato da un piromane.

A poca distanza di tempo e spazio hanno infatti preso fuoco anche alcuni cassonetti.