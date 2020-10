Incidente sulla Torino-Savona a Carrù, furgone fuori strada: 2 morti

Due operai piemontesi sono morti in un incidente avvenuto in autostrada nei pressi di Carrù: il loro furgone è finito fuori strada.

Tragedia sull’autostrada Torino-Savona, nei pressi di Carrù, dove ha avuto luogo un incidente stradale che ha coinvolto un furgone finito fuori dalla carreggiata. Entrambi i passeggeri a bordo, due operai torinesi, sono morti sul colpo.

Incidente a Carrù

L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì 13 ottobre 2020 al chilometro 56+800, tra il casello di Carrù e il bivio con l’A33 Cuneo-Asti. Secondo le prime ricostruzioni il furgone stava viaggiando in direzione Torino quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito dalla careggiata, ha urtato il guardrail e si è schiantato violentemente contro il muro di spalla del cavalcavia. Si tratta di una strada di campagna che scorre sopra l’autostrada non lontana dal Santuario di Sant’Anna del Bosco di Carrù.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, che hanno estratto i loro corpi dall’abitacolo, e ai sanitari del 118. Giunti subito sul posto questi ultimi non hanno però potuto far altro che constatare il decesso sul colpo di entrambi i cittadini, Giulio Giustetto di 20 anni, residente a Moncalieri, e Alin Vancu di 39 anni, di origini rumene ma abitante a Carignano.

Presenti sul luogo dell’incidente mortale anche la polizia stradale di Mondovì che ha chiuso la corsia di destra per permettere la rimozione dei corpi e l’effettuazione dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e il motivo che ha portato il conducente a finire fuori strada. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.