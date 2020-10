Omicidio Pamela Mastropietro, le parole della madre prima dell'udienza in cui verranno ascoltate le dichiarazioni dell'unico accusato.

L’italia in attesa delle dichiarazioni che dovrebbero essere spontanee del carnefice accusato di aver stuprato, ammazzato e fatto a pezzetti il corpo di Pamela Mastropietro. Così la neo diciottenne romana ha concluso la sua vita. Pamela è stata prima stordita con eroina e dopo abusata, uccisa e fatta a pezzi.

Unico accusato: Oseghale, 32 anni, nigeriano, uomo che nega di aver commesso tale abominio e che in merito ha solamente dichiarato che Pamela Mastropiero avesse avuto un malore che la portò alla morte, morte causata da un banale overdose.

Omicidio Pamela Mastropietro, le parole della madre

“Sono qui, lui è così vicino. Ma io non sono come lui, io vorrei parlarci un giorno”.

Queste le parole rilasciate ad Adnkronos di Alessandra Verni , la madre di Pamela Mastropietro. Alessandra Verni si trova al tribunale di Ancona per un ulteriore udienza per lei difficilissima da affrontare. Udienza in cui sono attese le dichiarazioni di Oseghale, l’uomo nigeriano di 32 anni anni, l’unico uomo accusato di aver abusato, ucciso e fatto a pezzetti la sua bambina, Pamela Mastropietro, quel maledetto 29 gennaio del 2018 a Macerata, esattamente in un appartamento situato in Via Spalato.

Una mamma devastata che però non distoglie mai lo sguardo sul carnefice della sua bambina, donna che in merito confessa: