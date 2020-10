Roma, scontro tra due bici sulla pista ciclabile: un morto

Tragedia a Roma sul lungotevere. Un uomo di circa sessant'anni è morto in seguito ad uno scontro con un’altra bici. Cause ancora da chiarire.

Tragico incidente a Roma lungo la pista ciclabile del lungotevere della Vittoria. Un uomo di circa 60 anni è deceduto dopo essersi scontrato con una bici che lo precedeva. L’impatto con la bici per la vittima è stato fatale. L’uomo è morto dopo aver sbattuto la testa contro una vettura che era regolarmente parcheggiata all’interno delle strisce blu.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì del 14 ottobre intorno alle ore 16.00.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale locale del gruppo Prati, entrambe le biciclette provenivano da largo Maresciallo Giardino ed erano dirette verso piazza Monte Grappa. L’identità della vittima è ancora da accertare. L’uomo era infatti privo di documenti. Quello che si sa è che l’uomo indossava un abbigliamento da ciclista, era munito del casco di protezione e che potrebbe avere un’età che si aggira tra i 60 e i 65 anni.

Scontro tra due bici sulla pista ciclabile

A Roma, un ciclista di circa 60 anni è morto in seguito ad uno scontro con una bici sulla pista ciclabile del lungotevere della Vittoria all’altezza del civico. La vittima dell’incidente, la cui identità deve essere ancora individuata in quanto non portava con sé i documenti, è morta dopo aver sbattuto la testa contro un veicolo correttamente parcheggiato lungo le strisce a pagamento.

Non è ancora chiaro come possa essere avvenuto l’incidente.

Quello che si sa è che entrambe le bici provenivano Largo Maresciallo Giardino ed erano stavano proseguendo in direzione piazza Monte Grappa.