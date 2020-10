La Sicilia è plastic free: stop al monouso nelle aziende della Regione

La Sicilia diventa plastic free approvando un disegno di legge che vieta l'utilizzo di piatti e bicchieri monouso nelle aziende della Regione.

La Sicilia è ufficialmente plastic free. È questa la decisione presa dall’Assemblea Regionale Siciliana che ha approvato il disegno di legge che combatte l’uso della plastica usa getta. Nello specifico, stando al progetto presentato dalla commissione Ambiente, gli enti regionali, gli istituti e tutte le aziende sottoposte alla vigilanza della Regione non potranno utilizzare contenitori e stoviglie monouso non biodegradibili nelle loro mense.

LEGGI ANCHE: L’Europa dichiara guerra alla plastica e Fas Italia presenta la gamma Plastic Free dedicata agli Alberghi

La Sicilia è plastic free

A confermare la notizia è stata Giusi Savarino, Presidente della IV Commissione legislativa ARS, che ha sottolineato come l’isola del mediterraneo abbia assunto l’impegno di contrastare “l’utilizzo spregiudicato della plastica”. “Con questa legge – ha detto la Savarino – diamo una risposta concreta alla tutela dell’ambiente e lo facciamo anche utilizzando bene i proventi delle royalty delle società petrolifere”.

Il progetto prevede infatti l’utilizzo delle royalty e dei fondi comunitari per finanziare gli imprenditori della Regione che convertiranno i loro impianti di produzione di plastica in bioplastiche o plastiche derivanti da materie prime rinnovabili.

Il fine, per stessa ammissone della Savarino, è quello di “incentivare la ricerca di materiali biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace; per agevolare le start up che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili”.