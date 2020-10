Bari, donna trovata morta dissanguata in casa

Una donna è stata trovata morta dissanguata nel suo appartamento in una via del centro di Bari.

La mattina del 15 Ottobre, una donna è stata trovata morta dissanguata nel suo appartamento di Bari. La vittima aveva 40 anni e il suo corpo è stato trovato in casa sua, in via Davanzati, a pochi metri dall’Ateneo. Secondo le prime informazioni trapelate, la donna si trovava stesa sul pavimento, dopo aver perso moltissimo sangue.

Donna trovata morta a Bari

La donna è stata trovata riversa sul pavimento, in una pozza di sangue. I carabinieri sono intervenuti nell’appartamento in Via Davanzati insieme al personale del 118 e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Quando sono arrivati i soccorsi per la donna non c’era già più niente da fare. Sul suo corpo sono state trovate diverse ferite, probabilmente provocate da un’arma da taglio. I carabinieri stanno indagando per riuscire a ricostruire quanto potrebbe essere accaduto.

Il luogo dove è accaduto il fatto è stato transennato e sul posto sta intervenendo anche il personale della Scientifica.

Non si conoscono, per il momento, altri particolari sulla vicenda e non è ancora chiaro se si tratti di un omicidio o di un suicidio. I carabinieri per ora non escludono nessuna ipotesi. Alcuni quotidiani locali hanno rivelato che sarebbe stata vista una bambina uscire dal portone di casa in lacrime. Potrebbe essere la figlia di dieci anni della vittima, che ora è stata presa in carico da uno psicologo. Ad avvisare i soccorsi sarebbe stato il compagno della donna.