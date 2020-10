Chiuso un locale a Caltanissetta, multe al titolare e ai clienti

La Polizia ha chiuso per cinque giorni un locale a Caltanissetta multando il titolare ed i clienti, mancavano le misure di sicurezza e la licenza.

Ammonta a 400 euro la multa che il titolare del circolo privato di Caltanissetta dovrà pagare a seguito della visita della Polizia durante una festa privata. Circa 50 persone sono state sorprese a ballare all’interno del circolo e molti di loro non indossavano la mascherina.

La festa è stata interrotta dall’arrivo della Polizia che stava effettuando servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio come disposto dai recenti provvedimenti del Governo. Gli agenti oltre al titolare della sala hanno sanzionato dodici persone.

Caltanissetta, multa e locale chiuso

Al titolare è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, con sospensione dell’attività per cinque giorni. Inoltre, è stata inoltrata informativa al Prefetto che potrà disporre un ulteriore periodo di chiusura del locale.

Al titolare del circolo sono state contestate anche violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aver organizzato una serata da ballo senza licenza di pubblica sicurezza e per aver consentito l’ingresso a persone non associate in quanto l’attività del Circolo si svolgeva nella forma del club privato e quindi l’accesso non poteva essere consentito al pubblico indistinto. Limitatamente al ballo, il Questore ha disposto la cessazione dell’attività abusivamente esercitata, come accaduto anche in altre città tra cui Roma.

Nei confronti di dodici avventori trovati all’interno del circolo, identificati dai poliziotti, sono state elevate sanzioni da 400 euro per violazioni delle misure di contenimento del Covid-19, ovvero mancato uso della masscherina e mancato rispetto della distanza di sicurezza.

I controlli delle forze dell’ordine

Non è la prima volta che le forze dell’ordine interrompono una festa proprio mentre la curva dei contagi continua a crescere. Le misure di prevenzione recentemente emanate dal Governo non vengono però recepite e messe in pratica da tutta la popolazione con la necessaria adeguata attenzione. Il rischio di contagio appare ancora elevatissimo ed è necessario che tutti adottino le misure di prevenzione di base, consistenti nel distanziamento sociale e nell’indossare la mascherina, lavando spesso le mani.