Un neonato di un mese è stato abbandonato in via Tevere a Verona: dopo il ritrovamento è stato condotto in ospedale.

Poco dopo la mezzanotte di giovedì 15 ottobre 2020 a Verona è stato trovato un neonato abbandonato all’angolo di una strada. Il piccolo avrebbe circa un mese di vita ed è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino.

Neonato abbandonato a Verona

A trovare il piccolo è stata una persona che si trovava in zona, che ha subito dato l’allarme ai sanitari del 118. Giunti sul posto, hanno constatato che il neonato respirava ancora e lo hanno condotto nella struttura ospedaliera. Il ritrovamento è avvenuto precisamente in via Tevere, nel quartiere di Golosine, all’angolo con via Chioda.

I controlli effettuati in un primo momento suggeriscono che possa essere nato non più di un mese prima dell’abbandono.

Ora si cercherà di risalire alla sua identità per rintracciare i genitori che lo hanno abbandonato nella tarda serata e comprendere le ragioni del folle gesto.

Neonato trovato morto a Roccapiemonte

Era di sole poche settimane prima l’episodio di Roccapiemonte, dove una neonata era stata trovata morta in un’aiuola con ferite alla testa. Anche in quel caso a notare il corpicino, di soli pochi giorni, era stato un residente mentre si recava al parcheggio che aveva provveduto ad avvisare le forze dell’ordine.

Nel corso delle analisi era emerso che la piccola aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Nell’ambito delle indagini condotte dalla magistratura la madre, affetta da problemi psichiatrici per cui era in cura da tempo, era stata arrestata. L’ipotesi degli inquirenti è che abbia lanciato la figlia da una finestra del secondo piano.