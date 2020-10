Palermo, stop all’alcol dopo le 21 e al capodanno in piazza

A Palermo il sindaco Orlando impone lo stop alla vendita di alcol dopo le 21 e annuncia che non ci sarà il Capodanno in piazza.

Il nuovo dpcm per l’emergenza coronavirus fornisce la possibilità agli enti regionali e locali di inasprire le misure di contenimento qualora la situazione nei singoli territori lo richiedesse. È in quest’ottica che si è mosso il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha imposto lo stop nel suo comune alla vendita di alcol dopo le 21 in tutti gli esercizi commerciali ivi compresi i supermercati e ha annunciato che quest’anno non ci sarà il Capodanno in piazza nel capoluogo siciliano.

Vietate poi anche altre storiche manifestazione come la Fiera dei morti e quella di Natale, in quanto considerati come luogo di possibili grandi assembramenti.

Palermo, stop all’ alcol e annullato il Capodanno

Stando a quanto trapelato dal Comune di Palermo, la nuova ordinanza del sindaco dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo fine settimana e andare avanti per almeno un mese.

L’annulamento del Capodanno in piazza e delle fiere rientrerebbe invece in un piano più ampio dell’amministrazione volto a prevenire ulteriori possibili diffusioni del virus. No dunque ai grandi eventi che saranno però sostituiti da piccole occasioni di spettacolo in tutta la città, attività per le quali è stata stanziata una cifra di 253mila euro. Si svolgeranno nel periodo di Natale, a partire dall’8 dicembre e tutte richiederanno prenotazione e ingressi ben contingentati.

“Siamo di fronte ad un bivio, possiamo fare limitazioni parziali soprattutto per tutte le attività non indispensabili e così evitare un lockdown molto più rigido – dice Orlando – Oppure fare finta che non ci sia un grave aumento dei casi che sta mettendo in affanno il sistema sanitario e quindi aspettare che sia inevitabile il ricorso al lockdown totale”.