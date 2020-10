Parma: commesse aggredite e strattonate da 24enne: uomo messo agli arresti

Parma: aggredisce due commesse in un negozio nei pressi del centro della città. Una giornata da incubo per le due commesse aggredite sul posto di lavoro. L’uomo, 24enne, è stato arrestato dai carabienieri.

Aggredisce due commesse a Parma: i fatti

Le commesse vedono entrare nel negozio un ragazzo che pare intenzionato ad acquistare dei pantaloni. Improvvisamente l’uomo, di 24 anni della Guinea Bissau afferra una commessa e la strattona per trascinarla nel camerino adibito alla prova abiti del negozio.

La donna cade quindi per terra riesce per un attimo a sfuggire all’uomo che però non molla la presa e che persevera nel tentare disperatamente di farla entrare nello spogliatoio questa volta trascinandola per le caviglie.

La commessa urla e chiede aiuto fino a che non interviene la sua colllega in suo soccorso.

L’uomo 24enne a questo punto prende l’altra commessa e la spinge con forza all’interno del camerino. La buona sorte delle due commesse vuole che un collega ed una guardia giurata fossero nelle vicinanze e accorresro in loro soccorso. Gli uomini cercano di fermare il 24enne e finalmente, in seguito a qualche colluttazione riescono a fermarlo ed ha chiamare i carabinieri.

Parma: 24enne aggredisce due commesse: arrestato

L’aggressore viene quindi arrestato dai carabinieri prontamente intervenuti. Uomo che si trova al carcere in via Burla è accusato di violenza sessuale e lesioni. Uomo che era già segnalato per precedenti di furto con tanto di obbligo di firma presso tale caserma.

Le due commesse vittime dell’aggressione sono state protate presso il pronto soccorso e visitate dall’equipe medica. Donne che sono uscite dall’ospedale con prognosi di 7 e 4 giorni per traumi e contusioni varie.